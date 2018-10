Nach Feuer bei BASF: Brandursache wohl technischer Defekt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ludwigshafen (dpa/lrs) - Nach dem Brand einer Lagerhalle auf dem Gelände des Chemiekonzerns BASF in Ludwigshafen konnte nun die Ursache festgestellt werden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, habe ein technischer Defekt das Feuer am Sonntagabend ausgelöst. Die Ermittler hätten am Tatort keine Hinweise auf vorsätzliche oder fahrlässige Brandlegung feststellen können. Bei der Halle handelt es sich um eine zehn mal fünf Meter große Wellblechhalle, in der unter anderem Kleinwerkzeuge und Autoreifen gelagert werden.

Bei dem Feuer auf dem Gelände des Chemiekonzerns war niemand verletzt worden. Während der Löscharbeiten seien laut BASF Umweltmesswagen im Einsatz gewesen, sie hätten allerdings keine erhöhten Messwerte feststellen können.