Feuerwehr löscht Wohnungsbrand in Ludwigshafen

09. Oktober 2018 20:30 Brände - Ludwigshafen am Rhein

Ludwigshafen (dpa/lrs) - Feuerwehrleute haben am Dienstag in Ludwigshafen einen Brand in einer Wohnung gelöscht. Das Feuer entstand aus zunächst unbekannter Ursache im ersten Stock eines Einfamilienhauses. Die Feuerwehr verhinderte nach eigenen Angaben, dass die Flammen auf das Dachgeschoss oder Nachbargebäude übergreifen konnten. Verletzt wurde niemand. Die Bewohner mussten bei Bekannten unterkommen. Die Höhe des Schadens blieb zunächst unklar.