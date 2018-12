Ehepaar und Katze bei Wohnungsbrand verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ludwigshafen (dpa/lrs) - Ein Ehepaar und ihre Katze sind bei einem Brand in ihrer Wohnung in Ludwigshafen verletzt worden. Ihr Heim im siebten Stock eines Mehrfamilienhauses stand in der Nacht zum Heiligabend bald im Vollbrand, der Rauch breite sich im Gebäude aus, wie die Feuerwehr mitteilte. Die drei Verletzten wurden ins Krankenhaus beziehungsweise in eine Tierarztpraxis gebracht.

Ein Notarzt untersuchte auch 42 weitere Anwohner. Sie konnten jedoch wieder in ihre Wohnungen zurückkehren, nachdem Feuerwehrleute den Rauch über große Ventilatoren und geöffnete Fenster aus dem Haus herausgelüftet hatten. Warum es in der Wohnung des Paares brannte, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.