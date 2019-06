Brände fordern Feuerwehr in Ludwigshafen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ludwigshafen (dpa/lrs) - Der Brand eines Wohnhauses hat in der Nacht zum Samstag die Feuerwehr in Ludwigshafen gefordert. Verletzte gab es Polizeiangaben zufolge nicht, die Brandursache war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt in dem Fall, wie es hieß.

Nach Angaben der Feuerwehr musste eine Person aus dem Gebäude gerettet werden. Auch drei Katzen seien unverletzt in Sicherheit gebracht worden. Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Häuser verhindern und den Brand in den frühen Morgenstunden löschen. Die Bewohner konnten wieder in die benachbarten Häuser im Stadtteil Oppau zurückkehren. Ein Sprecher der Polizei bezifferte die Höhe des Schadens auf etwa 100 000 Euro.

Schon am Tag zuvor hatte der Brand in einem Haus die Ludwigshafener Feuerwehr in Atem gehalten. Einsatzkräfte mussten die Bewohner aus dem Gebäude retten, sechs Menschen wurden mit Rauchgasvergiftung in Kliniken gebracht. Die Polizei schätzt die Höhe des Schadens auf etwa 20 000 Euro. Ersten Ermittlungen zufolge könnte angebranntes Essen den Brand verursacht haben.