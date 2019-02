Technischer Defekt Ursache für Wohnhausbrand mit einem Toten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lorscheid (dpa/lrs) - Die Ursache für den Wohnhausbrand in Lorscheid (Kreis Trier-Saarburg) am vergangenen Samstag ist geklärt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, führte ein technischer Defekt dazu, dass das Feuer in dem Einfamilienhaus ausbrach. Der 65 Jahre alte Bewohner, der bei dem Brand ums Leben gekommen war, starb laut Obduktionsergebnis an einer Rauchgasvergiftung.

Die Einsatzkräfte hatten den Mann tot im Gebäude aufgefunden, die übrigen Bewohner waren außerhalb des Hauses angetroffen worden. Ein Feuerwehrmann hatte sich bei den Rettungsarbeiten verletzt, eine Anwohnerin hatte eine Rauchvergiftung erlitten.