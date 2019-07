Brennender Traktor setzt Scheune in Brand

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lorch-Ransel (dpa/lhe) - Ein geparkter Traktor ist in Lorch-Ransel (Rheingau-Taunus-Kreis) in Brand geraten und hat dafür gesorgt, dass eine ganze Scheune in Flammen stand. Verletzt wurde dabei niemand. Das Feuer habe am späten Donnerstagabend vom Traktor auf das Scheunendach übergegriffen, berichtete eine Polizeisprecherin am Freitag. Das Gebäude sei schwer beschädigt, der Traktor komplett ausgebrannt. Die Polizei geht von einem technischen Defekt aus, Hinweise auf eine Straftat liegen nicht vor. Der Sachschaden liegt bei rund 20 000 Euro.