Schleswig (dpa/lno) - Eine alte Tischlerei in Loit (Landkreis Schleswig-Flensburg) ist am Montagabend abgebrannt. Das Feuer habe sich sehr schnell auf den Dachstuhl ausgebreitet, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Dienstag mitteilte. Demnach hat der Einsatz vier Stunden gedauert. Da das Gebäude einzustürzen drohte, konnte die Feuerwehr nur von außen löschen. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Ermittlungen dazu dauern an.