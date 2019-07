Trotz Waldsperrung: Lagerfeuer und Pizzabote im Nationalpark

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lohmen (dpa/sn) - Trotz nächtlicher Waldsperrung haben Wanderer im Nationalpark Sächsische Schweiz ein Lagerfeuer entzündet, es unzureichend gelöscht und so einen Schwelbrand verursacht. Am Montag mussten deshalb Feuerwehrleute der Gemeinde Lohmen in Richtung Steinerner Tisch ausrücken - weil die Nationalparkwacht das Feuer mit Löschrucksäcken nicht unter Kontrolle bekam, wie die Gemeinde Lohmen am Dienstag berichtete. Im vergangenen Sommer hatte ein solcher Brand einen viertägigen Einsatz ausgelöst.

Für weiteres Unverständnis sorgte bei der Parkwacht, dass am späten Abend am Zeughaus mitten im Nationalpark ein Pizzabote vorbeifuhr. Kletterer, die im Wald übernachten wollten, hatten bei ihm ihr Abendessen bestellt. Gegen die sogenannten Boofer wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet und sie mussten den Wald verlassen - ohne Pizza.