Feuerwehr findet nach Brand 88-Jährige tot in Wohnung

Lohmen (dpa/sn) - In Lohmen in der Sächsischen Schweiz ist nach einem Wohnungsbrand eine Rentnerin tot aufgefunden worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, entdeckten Feuerwehrleute die 88-Jährige am Vortag im Anschluss an die Löscharbeiten. Die Todesursache werde durch die Kriminalpolizei ermittelt. Es gebe nach derzeitigen Erkenntnissen jedoch keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen, sagte eine Polizeisprecherin. Es sei auch möglich, dass die Frau eines natürlichen Todes gestorben sei.