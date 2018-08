Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lörrach (dpa/lsw) - Ein Feuer hat im südbadischen Lörrach eine Dachgeschosswohnung zerstört. Wie die Polizei mitteilte, war der Brand in dem Mehrfamilienhaus am Donnerstagabend aus bislang ungeklärter Ursache ausgebrochen. Der 38-jährige Bewohner der Wohnung konnte sich unverletzt in Sicherheit bringen.