Feuer zerstört Dachgeschoss von Familienhaus: Zwei Verletzte

Löbnitz (dpa/mv) - Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Löbnitz (Kreis Vorpommern-Rügen) sind eine Bewohnerin schwer und ein weiterer Mieter leicht verletzt worden. An dem Haus entstand ein Schaden von rund 250 000 Euro, das Dachgeschoss ist zerstört, wie ein Polizeisprecher am Montag in Neubrandenburg sagte. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Der Brand war kurz vor Mitternacht im Dachgeschoss ausgebrochen. Von den sechs Wohnungen sind nur noch die beiden obersten bewohnt. Eine 58 Jahre alte Frau musste von Feuerwehrleuten gerettet werden und kam mit schweren Rauchvergiftungen in eine Klinik. Ihr Mann blieb unverletzt, der 63 Jahre alte Nachbar wurde leicht verletzt. 65 Feuerwehrleute waren im Einsatz, die Bundesstraße 105 musste längere Zeit gesperrt bleiben.