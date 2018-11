Direkt aus dem dpa-Newskanal

Löbau (dpa/sn) - Bei den Löscharbeiten eines Autobrands in Löbau (Landkreis Görlitz) haben Rettungskräfte auf dem Rücksitz eine Leiche entdeckt. Der Unbekannte sei bei dem Feuer in der Nacht zu Mittwoch bis zur Unkenntlichkeit verbrannt, teilte die Polizei in Görlitz mit. Wieso das Auto brannte, werde nun geprüft. Die Kriminalpolizei ermittele in alle Richtungen, hieß es. Die Leiche werde obduziert.