Weihbischof: Notre-Dame-Brand zeigt Bedeutung der Kirchen

Limburg (dpa) - Die Reaktionen auf das Feuer in der Pariser Kathedrale Notre-Dame zeigen aus Sicht des Limburger Weihbischofs Thomas Löhr, wie wichtig Kirchen für die Gesellschaft sind. Das Gotteshaus in der französischen Hauptstadt habe auch für Menschen, die nicht gläubig seien, eine große Bedeutung, erklärte er vor mehreren Hundert Gläubigen nach Angaben des Bistums am Freitagabend.

Wer um Notre-Dame trauere, müsse aber auch an "die brennenden Häuser, Kliniken und Kirchen" in Kriegs- und Konfliktregionen denken "und genauso die Tränen der Menschen dort spüren", sagte Löhr. Die weltberühmte Kathedrale im Herzen von Paris war bei einem Feuer am Montagabend schwer beschädigt worden. Das Unglück hatte weltweite Anteilnahme und eine riesige Spendenwelle ausgelöst.

Dass die Dornenkrone aus der berühmten Kathedrale gerettet wurde, bei der es sich um jene handeln soll, die römische Soldaten Jesus Christus vor seiner Kreuzigung auf den Kopf setzten, bezeichnete Löhr als Glück und erinnerte an die Bedeutung, die von dem Symbol des Leidens Christi ausgehe. "Wenn wir als glaubende Gemeinschaft die Botschaft der Dornenkrone ernstnehmen, wären wir eine dienende Kirche, nah bei den Menschen, so wie Jesus es in seiner Passion ist."