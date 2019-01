Direkt aus dem dpa-Newskanal

Liebstadt (dpa/sn) - Nach einem Brand in einer Wohnung in Liebstadt (Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) ist die Identität der Toten geklärt. Bei der Frau handle es sich um die 50 Jahre alte Inhaberin der Wohnung, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen. Das Feuer brach am Mittwochnachmittag aus noch ungeklärter Ursache in dem Mehrfamilienhaus aus. Nach den Löscharbeiten fanden Rettungskräfte die tote Frau. Ermittler suchen nun nach der Ursache für das Feuer.