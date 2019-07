Lage im Waldbrandgebiet Lieberoser Heide entspannter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lieberose (dpa/bb)- Die Lage im Waldbrandgebiet in der Lieberoser Heide (Dahme-Spreewald) hat sich deutlich entspannt. Am Montag konnte die Großschadenlage aufgehoben werden, wie der Sprecher des Landkreises, Bernhard Schulz, der Deutschen Presse-Agentur sagte. Damit übergibt der Landkreis die Verantwortung für die Brandbekämpfung wieder an das Amt Lieberose/Oberspreewald.

Nach Angaben von Kreisbrandmeister Christian Liebe sind die Brände auf einer Fläche von 100 Hektar noch nicht vollständig gelöscht, es gehe von ihnen aber keine Gefahr der Ausbreitung mehr aus. Feuerwehrleute vor Ort kontrollierten regelmäßig Glutnester. Vor allem die Moore sind nach Angaben des Landkreises noch Brandherde. Durch die organische Dichte der Böden gingen die Brände nicht aus.