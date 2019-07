Feuer in Lieberoser Heide unter Kontrolle

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lieberose/Finsterwalde (dpa/bb) - Das Feuer in der Lieberoser Heide (Dahme-Spreewald) in Südbrandenburg ist zwar noch nicht gelöscht, aber unter Kontrolle. Nach Angaben der Regionalleitstelle Lausitz habe sich das Feuer auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz nicht weiter ausgebreitet. Am Nachmittag standen demnach noch immer 100 Hektar in Flammen. Knapp 70 Feuerwehrleute kämpften gegen den Brand. Unterstützt wurden sie von zwei Hubschraubern der Landes- und der Bundespolizei.

Das Feuer war am Samstagmittag ausgebrochen. Wie der Pressereferent des Landkreises Dahme-Spree, Bernhard Schulz, sagte, wurde das Feuer zu einem sogenannten Großschadensereignis eingestuft. Demnach liege die Einsatzleitung noch beim Amt Lieberose, der Landkreis sei aber involviert. Damit werde es einfacher, weitere Geräte für die Brandbekämpfung zur Verfügung zu stellen.

Die Brandbekämpfung gestaltete sich auch deshalb schwierig, weil es vor allem in der so genannten roten Zone brenne. Diese dürfe nicht betreten oder befahren werden, weil sie mit Munition belastet sei. Gelöscht wird deshalb von außen über befahrbare Waldwege.