Feuer in der Lieberoser Heide ist gelöscht

Lieberose (dpa/bb) - Der Waldbrand in der Lieberoser Heide (Dahme-Spreewald) ist gelöscht. "Wir haben unseren Einsatz dort beendet", sagte ein Sprecher der Feuerwehrleitstelle Lausitz am Samstag. Es sei zwar immer noch mit Rauch von dem Gelände zu rechnen, "aber das ist keine Sache mehr für die Feuerwehr". Die Löscharbeiten waren zunächst durch Munitionsfunde auf den Zufahrtswegen erschwert worden. Mit rund 27 000 Hektar war die Lieberoser Heide in der Brandenburger Niederlausitz einer der größten Truppenübungsplätze der DDR.