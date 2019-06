Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lichte (dpa/th) - In der Nähe der Ortschaft Lichte im Landkreis Sonneberg brennen rund vier Hektar Wald. Das Feuer sei mittlerweile unter Kontrolle, berichtete eine Polizeisprecherin am Donnerstagabend. Verletzt wurde bei dem Brand bislang niemand, es mussten den Angaben zufolge auch keine Häuser geräumt werden. Ein Polizeihubschrauber hat die Löscharbeiten mittlerweile wieder eingestellt, die Feuerwehr ist am Boden weiterhin im Einsatz.