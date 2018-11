Zwei Reetdachhäuser in Lemwerder in Flammen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lemwerder (dpa/lni) - In Lemwerder (Landkreis Wesermarsch) haben innerhalb von 24 Stunden zwei unbewohnte Reetdachhäuser in derselben Straße gebrannt. Die Ermittler gehen deshalb davon aus, dass beide Brände einen kriminellen Hintergrund haben. "Wir ermitteln in Richtung Brandstiftung", sagte ein Polizeisprecher am Sonntag in Delmenhorst.

Der erste Brand am Freitagabend verursachte einen Schaden von rund 60 000 Euro, beim zweiten Feuer am Samstagabend sprach die Polizei von etwa 90 000 Euro. Etwa 100 Feuerwehrleute verhinderten, dass die Flammen auf Nachbarhäuser übergriffen. In der betroffenen Straße in Lemwerder stehen den Angaben zufolge weitere unbewohnte Reetdachhäuser.