WG-Zimmer in Leipzig brennt aus: Zwei Verletzte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - Im Leipziger Osten ist in einer Wohngemeinschaft ein Zimmer ausgebrannt. Zwei Menschen, die das Feuer löschen wollten, seien verletzt worden, teilte die Polizei in Leipzig am Dienstagmorgen mit. Der Brand soll kurz nach Mitternacht ausgebrochen sein. Zwei der vier Bewohner waren zu dem Zeitpunkt in der Wohnung. Ob es sich dabei um die Verletzten handelt, war zunächst nicht bekannt. Für die Löscharbeiten mussten alle Bewohner des Hauses ihre Wohnungen verlassen. Die Brandwohnung war zunächst nicht bewohnbar.