Leipzig (dpa/sn) - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Leipzig sind sieben Menschen leicht verletzt worden. Ein Täter habe am Freitag das Inventar einer Kellerbox angezündet, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Box brannte aus. Die sieben Bewohner im Alter von 14 bis 60 Jahren wurden wegen Rauchvergiftungen behandelt. Das Haus ist weiter bewohnbar. Zur Höhe des entstandenen Schadens lagen noch keine Angaben vor.