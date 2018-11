Polizei sucht Zeugen zu Wohnhaus-Brand in Leipzig

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - Nach dem Brand in einem Mietshaus in Leipzig hat die Polizei einen Zeugenaufruf veröffentlicht. Gesucht werden Menschen, die in der Nacht zum Montag verdächtige Beobachtungen an dem Haus im Leipziger Osten gemacht haben, teilte die Polizei über ihre Social-Media-Kanäle mit. Die Ermittler vermuten, dass das Feuer gelegt wurde. Zum Zeitpunkt des Brandes hielten sich 21 Menschen in dem Gebäude auf. Die meisten mussten von der Feuerwehr mit Drehleitern und mit Hilfe von Sprungpolstern aus dem verqualmten Haus gerettet werden. Bereits vor elf Monaten hatte es dort gebrannt. Auch dieses Feuer war im Treppenhaus gelegt worden.