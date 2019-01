Ofenglut entfacht Feuer: Vier Verletzte in Leipzig

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - Die Glut eines Ofens hat in Leipzig einen Wohnungsbrand ausgelöst. Die Glut war am Sonntagabend in einer Wohnung im Stadtteil Connewitz aus einem kleinen Ofen gefallen und hatte nahegelegenes Holz entzündet, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Beim Versuch, die Flammen zu löschen, kam es zu einer Verpuffung, das Feuer breitete sich aus. Die Bewohner des Hauses mussten das Gebäude vorübergehend verlassen. Insgesamt kamen vier Bewohner mit einer leichten Rauchvergiftung in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr löschte den Brand.