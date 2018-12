Mehrere Menschen retten sich an Heiligabend vor Bränden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wurzen/Lossatal (dpa/sn) - Wegen eines Feuers in einem Mehrfamilienhaus in Wurzen (Landkreis Leipzig) haben sich mehrere Anwohner in der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag in Sicherheit gebracht. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag mitteilte. Wie es zu dem Feuer kam, sei bislang völlig unklar. In der Wohnung sei niemand gewesen, als das Feuer ausbrach, sagte der Sprecher. Die Ermittlungen laufen. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, war am Dienstag noch offen.

Bereits zuvor hatte es in Lossatal (Landkreis Leipzig) in einem Einfamilienhaus gebrannt. Dort hatten an Heiligabend offenbar Kinder gezündelt, wie der Sprecher weiter sagte. Betroffen von dem Brand im Ortsteil Dornreichenbach war vor allem der Dachstuhl. Eine Familie brachte sich in Sicherheit. Die Polizei sprach von einem "erheblichen Sachschaden".