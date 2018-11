Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - In Leipzig haben am frühen Samstagmorgen mehrere Müll- und ein Kleidercontainer gebrannt. Die Behälter fingen alle innerhalb einer Stunde in den Stadtteilen Gohlis und Eutritzsch Feuer, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Ermittler vermuten einen Zusammenhang sowie Brandstiftung. Die Brände wurden gelöscht. Die Schadenshöhe blieb zunächst unklar.