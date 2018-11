Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - In einem leerstehenden Gebäude in Leipzig ist ein Feuer ausgebrochen. Das Gebäude habe aus noch unbekannter Ursache am frühen Montagmorgen zu brennen begonnen, teilte die Polizei am Montag mit. Auf der Adenauerallee zwischen der Rohrteichstraße und der Rackwitzer Straße sei noch bis in die Mittagsstunden des Montags mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Das Gebäude befand sich im Sanierungsprozess. Zum Sachschaden gab es zunächst noch keine Angaben.