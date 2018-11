Feuerwehr findet nach Wohnungsbrand Leiche: Identität unklar

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - In Leipzig ist am Samstag in einer ausgebrannten Wohnung eine Leiche gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, entdeckten Feuerwehrleute den leblosen Körper nach Abschluss der Löscharbeiten in der Wohnung, in der vermutlich das Feuer ausgebrochen war. Eine eindeutige Identifizierung der Leiche zunächst nicht möglich gewesen. Eine Obduktion soll die Identität und die Todesursache aufklären.

Das Feuer in der zweiten Etage eines Mehrfamilienhauses war kurz nach neun Uhr von einem Jungen entdeckt worden, der eine Polizeistreife in der Nähe verständigte. 14 Bewohner des Hauses wurden in Sicherheit gebracht. Ein 86-Jähriger wurde den Angaben zufolge mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

Brandermittler sollen nun die Ursache für das Feuer klären. Laut Polizei könne auch fahrlässige Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Das Haus sei vorerst nicht bewohnbar. Die Mieter wurden fürs Erste in Notunterkünften untergebracht.