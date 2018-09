Feuer beim Grünflächenamt: Dichter Rauch steigt auf

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - Auf dem Gelände des Leipziger Grünflächenamtes hat es am Mittwochabend gebrannt. "Hier brennen Blätter, Laub und Äste, die auf einem großen Haufen lagen", sagte eine Sprecherin der Polizei. Die Feuerwehr rückte mit einem größeren Aufgebot an und löschte die Flammen am frühen Morgen. "Wenn solche Dinge in Brand geraten, ist die Rauchentwicklung immer erheblich", sagte die Sprecherin. Anwohner sollten deswegen Fenster und Türen geschlossen halten. Verletzte gab es nicht. Die Feuerwehr geht laut Polizei mittlerweile davon aus, dass das Feuer auf Selbstentzündung zurückgeht. Ein abschließende Untersuchung der Brandursache steht noch aus.