Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - In Leipzig sind am frühen Montagmorgen zwei Autos ausgebrannt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei zündete ein Brandstifter die Wagen an. Die Autos gingen in Flammen auf und wurden stark beschädigt. Hintergrund und Schadenshöhe blieben zunächst unklar. Die Feuerwehr löschte die Brände.