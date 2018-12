Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - In Leipzig ist am frühen Freitagmorgen ein Auto in Flammen aufgegangen. Die Polizei geht nach Angaben eines Sprechers von Brandstiftung aus. Das Fahrzeug wurde bei dem Feuer im Stadtteil Gohlis demnach stark beschädigt. Menschen wurden nicht verletzt.