Großbrand auf Bauernhof: Schaden in Millionenhöhe

Leipheim (dpa/lby) - Bei einem Großbrand auf einem Bauernhof im Landkreis Günzburg ist am Sonntagabend ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Nach Angaben der Polizei brannte ein Stall in Leipheim komplett aus. 40 Schweine verendeten, rund 100 Kühe konnten aus dem brennenden Gebäude entkommen. Die Einsatzkräfte verhinderten, dass das Feuer auf ein anliegendes Wohngebäude übergriff. Bei dem Einsatz wurden zwei Feuerwehrleute leicht verletzt und mussten zur Behandlung ins Krankenhaus. Die Brandursache ist noch unklar, die Kriminalpolizei Neu-Ulm ermittelt.