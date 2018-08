Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leer (dpa/lni) - Ein brennender Einkaufskorb hat in einem Krankenhaus in Leer einen Feueralarm ausgelöst. Wie die Feuerwehr mitteilte, stand der Korb auf einer eingeschalteten Herdplatte in der Küche und ging am Dienstagabend in Flammen auf. Das Personal löschte den Brand, die Feuerwehr entlüftete danach die Küche. Verletzte gab es nicht.