Brand in einer Grundschule in Leer: Unterricht fällt aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leer (dpa/lni) - In Leer hat die Feuerwehr am Samstagnachmittag einen Brand in einer Grundschule gelöscht. Das Feuer sei in einem Klassenzimmer ausgebrochen und habe im Gebäude eine starke Rauchentwicklung verursacht, teilte die Feuerwehr mit. Fußgänger waren auf den Brand aufmerksam geworden und hatten die Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte verhinderten eine Ausbreitung des Feuers und löschten es. Brandursache und die Höhe des entstandenen Sachschadens sind noch unklar. Der Unterricht an der Plytenbergschule fällt aufgrund der Beschädigungen und der weiteren Untersuchungen bis mindestens Mittwoch aus, wie die Stadt am Sonntagmorgen mitteilte.