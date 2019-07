Vollbrand in Stallungen und Heulager: 250 000 Euro Schaden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lebach (dpa/lrs) - In Lebach (Landkreis Saarlouis) sind in der Nacht zum Freitag zwei Stallungen mit gelagertem Heu in Brand geraten. Rund 500 Heuballen und mehrere landwirtschaftliche Fahrzeuge seien zerstört worden, sagte ein Sprecher Polizei. Nach ersten Schätzungen beträgt der Schaden etwa 250 000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Bewohner des angrenzenden Hauses konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, die Tiere waren auf der Weide. Aufgrund der starken Rauchentwicklung seien Anwohner aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Mehr als 130 Feuerwehrleute seien im Einsatz. Die Löscharbeiten dauern an.