Brand in Tischlerei-Betrieb: Nachbarn in Sicherheit gebracht

Laußig (dpa/sn) - Ein Tischlerei-Betrieb in Laußig im Landkreis Nordsachsen ist in Flammen aufgegangen. Das etwa 500 Quadratmeter große Gebäude habe am späten Montagabend aus noch unbekanntem Grund Feuer gefangen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Verletzte gab es nicht. Eine Familie im Nachbarhaus - Eltern, drei Kinder und ein Großvater - wurde in Sicherheit gebracht. Zunächst habe ein Holzstapel an einer äußeren Giebelwand des Gebäudes Feuer gefangen, hieß es von der Polizei. Der Brand sei dann auf die Fenster und schließlich das gesamte Gebäude übergegangen. Die Löscharbeiten dauerten am Dienstagmorgen an. Die Feuerwehr habe ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude verhindern können. Der entstandene Sachschaden könne erst nach Beendigung der Löscharbeiten geschätzt werden.