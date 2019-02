Sechsjähriger meldet Brand in Kita-Rohbau

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lastrup (dpa/lni) - Ein aufmerksamer Sechsjähriger hat einen Brand im Kreis Cloppenburg bemerkt und sofort seinen Vater informiert, der die Feuerwehr rief. Der Junge hatte am Samstag Rauch aus dem Rohbau einer Kindertagesstätte in Lastrup aufsteigen sehen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Beamten lobten den Sechsjährigen für sein vorbildliches Verhalten. Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf das gesamte Gebäude. Aus bislang unbekannter Ursache war Dämmmaterial in einer Außenwand in Brand geraten. Der Schaden beläuft sich auf etwa 15 000 Euro.