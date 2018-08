Mehrere verletzte Bauarbeiter durch Brand

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Landshut (dpa/lby) - Auf einer Baustelle in Landshut sind am Mittwoch mehrere Arbeiter verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, erlitten etwa zehn Personen eine Rauchgasvergiftung, als ein Bitumenkocher in Brand geriet. Etwa 30 Bauarbeiter hätten sich zu dem Zeitpunkt am Brandort befunden. "Gott sei Dank haben sie nicht selbst versucht, den Brand zu löschen", sagte der Polizeisprecher. Feuerwehr und Polizei sperrten zunächst die betroffene Straße ab und forderten Anwohner auf, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Kurze Zeit später konnte Entwarnung gegeben werden. Die Rauchwolke zog nicht über das Stadtgebiet. Die genaue Brandursache stand zunächst nicht fest. Der Sachschaden wird auf rund 100 000 Euro geschätzt.