Holzhäuser auf Campingplatz ausgebrannt: Hoher Schaden

Landkern (dpa/lrs) - Auf einem Campingplatz im Kreis Cochem-Zell haben am Ostermontag mehrere unbewohnte Holzhäuser gebrannt. Bei dem Brand in der Nähe der Gemeinde Landkern seien fünf Häuser zerstört und drei weitere beschädigt worden, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Menschen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr war nach Polizeiangaben mit 40 Einsatzkräften am Brandort. Der Sachschaden wird auf rund 100 000 Euro geschätzt. Die Brandursache war zunächst unklar. Der Brand war am Nachmittag ausgebrochen, die Löscharbeiten dauerten am frühen Abend noch an. Weitere Angaben machte die Polizei zunächst nicht.