Recyclinganlage in Flammen: riesige Rauchsäule

Lampertswalde-Quersa (dpa/sn) - Eine Recyclinganlage in Lampertswalde-Quersa im Landkreis Meißen ist in Flammen aufgegangen. Das Feuer sei am Dienstagabend auf einer Fläche von 80 mal 10 Metern ausgebrochen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Löscharbeiten hielten am Mittwochmorgen noch an, da noch einzelne Glutnester vorhanden seien. Verletzte gab es nicht.

Der MDR berichtete zuvor über etwa 125 brennende Ballen Altpapier - auf Fotos war eine riesige dunkle Rauchsäule über dem Gebäude zu sehen. Anwohner sollten vorsorglich Fenster und Türen geschlossen halten, erklärte die Polizei am Mittwochmorgen. Es war noch unklar, ob bei dem Feuer Giftstoffe freigesetzt wurden. Die Brandursache und Schadenshöhe waren noch unklar.