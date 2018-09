Brand in Recyclinganlage gelöscht: Kripo ermittelt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lampertswalde-Quersa (dpa/sn) - Ein Brand in einer Recyclinganlage in Lampertswalde-Quersa (Landkreis Meißen) hat in der Nacht zu Mittwoch die Einsatzkräfte in Atem gehalten. Aus bislang ungeklärter Ursache hatte sich unter anderem gepresster Plastikmüll entzündet, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Es stand eine Fläche von etwa 90 x 15 Metern in Flammen. Auch ein Bagger und ein Radlader wurden beschädigt. Ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzende Lagerhalle konnte verhindert werden, Verletzte gab es nicht. Der Schaden soll mindestens 100 000 Euro betragen.

Die Feuerwehr hatte am Mittwochmorgen den Brand gelöscht, sie musste nur noch einzelne Glutnester bekämpfen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung waren die Anwohner aufgerufen, vorsorglich Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.