Auto fängt auf Autobahn 23 plötzlich Feuer: Sperrung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lägerdorf (dpa/lno) - Ein Auto hat mitten auf der Autobahn 23 bei Lägerdorf (Kreis Steinburg) plötzlich Feuer gefangen und dadurch eine Sperrung der Straße verursacht. Der Polizei zufolge war die 52 Jahre alte Fahrerin des Wagens am Freitagmittag in Richtung Hamburg unterwegs, als ihr Auto anfing zu brennen. Nach ersten Erkenntnissen war ein technischer Defekt der Grund dafür. Die Frau hielt an und konnte noch rechtzeitig aussteigen, erlitt jedoch einen Schock. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Auto bereits vollständig in Flammen, hieß es. Die Autobahn wurde in Richtung Süden für rund eine halbe Stunde gesperrt.