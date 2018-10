Unbekannte zünden Sporthalle in Laatzen an

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Laatzen (dpa/lni) - Durch ein Feuer ist in der Nacht zum Freitag eine Sporthalle in Laatzen bei Hannover zerstört worden. Die Polizei gehe nach ersten Ermittlungen von Brandstiftung aus, berichtete ein Sprecher. Anwohner hatten das Feuer in der seit einiger Zeit als Lager genutzten Tennishalle gegen 3.00 Uhr bemerkt und Alarm geschlagen. Rund 100 Feuerwehrleute hatten die Flammen nach rund zwei Stunden unter Kontrolle. Wegen Einsturzgefahr wurde ein ferngesteuerter Löschroboter zur Bekämpfung von Glutnestern eingesetzt. Zur Schadenshöhe gab es keine konkreten Angaben.