Waldstück im Kyffhäuserkreis brennt

Kyffhäuserland (dpa/th) - Nach mehreren Waldbränden in Thüringen hat am Donnerstag auch im Kyffhäuserkreis ein Waldstück Feuer gefangen. Das Ausmaß sei noch unklar, teilte die Polizei am Donnerstagabend mit. Mehr als 50 Feuerwehrleute aus fünf verschiedenen Wehren seien vor Ort. Nach Aussage der Einsatzkräfte habe das Feuer bereits mehrere Tage geschwelt und sei durch den Wind in Flammen umgeschlagen. Es werde von einer Selbstentzündung ausgegangen.

An einem spärlich bewaldeten Hang waren mehrere Baumstämme in Brand geraten. Kräfte von Polizei und Feuerwehr waren seit dem Nachmittag in dem Waldstück zwischen den Ortsteilen Steinthaleben und Rottleben im Kyffhäuserland im Einsatz. Zeugen hatten dort zuvor Rauch gesehen. Zur Unterstützung kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.