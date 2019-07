Polizei vermutet Brandstiftung bei Kita-Brand

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Künzell (dpa/lhe) - Bei einem Mülltonnenbrand, der einen Kindergarten in Künzell (Landkreis Fulda) stark beschädigt hat, geht die Kriminalpolizei nun von Brandstiftung aus. Unbekannte sollen das Feuer in der Mülltonne verursacht haben, das am frühen Mittwochmorgen auf die Fassade des Kindergartens übergegriffen hatte, wie die Polizei am Donnerstag sagte. Bei dem Brand entstand demnach ein Schaden von rund 100 000 Euro. Die Feuerwehr habe verhindern können, dass sich das Feuer auf das Gebäude ausdehnt. Verletzt habe sich niemand. Der Kindergarten hatte seit Beginn der Ferien geschlossen. Die Ermittlungen dauerten zunächst an, die Polizei sucht Zeugen.