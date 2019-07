Hoher Schaden bei Kindergarten-Brand in Künzell

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Künzell (dpa/lhe) - In Künzell (Landkreis Fulda) hat der Brand einer Mülltonne am frühen Mittwochmorgen einen hohen Schaden an einem Kindergarten verursacht. Anwohner hatten laut Polizei das Feuer am frühen Morgen bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Der Mülltonnenbrand habe zu diesem Zeitpunkt bereits auf die Außenfassade des Kindergartens übergegriffen. Die Feuerwehr habe die Ausdehung des Feuers auf das Gebäude verhindern können. Der Sachschaden wird laut Polizei auf etwa 100 000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der Kindergarten hatte seit Beginn der Schulferien geschlossen.