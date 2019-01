Frau bei Wohnungsbrand schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kronach (dpa/lby) - Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Oberfranken ist eine Frau schwer verletzt worden. Die 52-Jährige befand sich laut Polizei in ihrer Wohnung in Kronach, als am Sonntagnachmittag im Dachgeschoss des Hauses der Brand ausbrach. Die Frau musste von der Feuerwehr aus der Wohnung gerettet werden. Sie wurde mit schweren Verletzungen in eine Spezialklinik gebracht. Die anderen Bewohner konnten das Haus unverletzt verlassen, teilte die Polizei mit. Zunächst war unklar, wie das Feuer ausbrach. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.