Dach eines Wohnhauses in Kremmen geht in Flammen auf

Kremmen (dpa/bb) - Das Dach eines Wohnhauses in der Innenstadt von Kremmen (Kreis Oberhavel) ist am Sonntag in Flammen aufgegangen. Wie die Polizei mitteilte, wurde niemand verletzt. Allerdings müssen mindestens zwei Familien aus dem Sechs-Familien-Haus jetzt woanders untergebracht werden. An diesem Montag soll die Spurensicherung nach den Ursachen des Feuers forschen. Die Höhe des Sachschadens war zunächst noch unklar.