Brand in 600 Quadratmeter großer Gewerbehalle

Krefeld (dpa/lnw) - Bei einem Brand in Krefeld ist eine Gewerbehalle schwer beschädigt worden. Die etwa 600 Quadratmeter große Halle, in der sich unter anderem Autoteile befanden, habe am Mittwochabend zur Hälfte in Flammen gestanden, teilte die Feuerwehr mit. Der Sachschaden werde auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag. Die Löscharbeiten seien bereits abgeschlossen und es sei niemand verletzt worden. Die Brandursache war laut Polizei noch unklar. Man vermute, dass der Brand durch einen technischen Defekt eines Autos verursacht wurde, das in der Halle stand, sagte ein Polizeisprecher. Die Ermittlungen dauerten jedoch noch an.