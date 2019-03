Hoher Sachschaden bei Dachstuhlbrand: Zwei Leichtverletzte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Krakow am See (dpa/mv) - Bei einem Feuer in einem Wohn- und Ärztehaus in Krakow am See (Landkreises Rostock) ist ein Sachschaden von rund 100 000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, stand der Dachstuhl des Hauses beim Eintreffen der Rettungskräfte am Montagabend komplett in Flammen. Ein Bewohner hatte den Brand bemerkt und Alarm geschlagen. Eine 71 Jahre alte Frau wurde im Treppenhaus gefunden, sie erlitt eine leichte Rauchvergiftung. Ein Feuerwehrmann wurde leicht verletzt. Wie es zu dem Brand kam, war zunächst unklar.