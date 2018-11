Nach Feuer in Klinikum in Konstanz: Suche nach Ursache

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Konstanz (dpa) - Nach dem Brand im Klinikum in Konstanz mit einem Toten beginnt die Suche nach der Ursache. "Die Brandermittler nehmen am Samstagmorgen ihre Arbeit auf", sagte ein Sprecher der Polizei. Das Feuer brach am Freitag gegen 19.30 Uhr vermutlich in einem Raum im fünften Stockwerk des Altbaus aus. Das Gebäude wurde evakuiert, etliche Patienten mussten ihre Zimmer verlassen. Ein Mann kam bei dem Feuer ums Leben. Bei fünf Personen bestand der Verdacht auf eine Rauchvergiftung. Die Identität des Toten war zunächst noch unklar.